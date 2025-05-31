Муфтий Игдыра: Я очень огорчен, увидев кладбища, разрушенные армянами в Карабахе

Муфтий турецкого региона Игдыр Захид Демирель заявил, что был глубоко потрясен, увидев разрушенные армянами кладбища в Карабахе.

Муфтий турецкого региона Игдыр Захид Демирель заявил, что был глубоко потрясен, увидев разрушенные армянами кладбища в Карабахе.

В беседе с корреспондентом Report, командированным в Агдам, он подчеркнул, что реальность на месте разительно отличается от того, что они знали ранее:

"Мы, находясь в Турции, ежедневно с волнением следили за ходом войны. Но оказавшись здесь, мы своими глазами увидели опустевшие деревни, разрушенные мечети, оскверненные кладбища, надгробия шехидов... Все это – душераздирающая картина, свидетельствующая о трагедии, разыгравшейся на этой земле".

Захид Демирель отметил, что уважение к местам поклонения – универсальная норма для всех религий, однако здесь он стал свидетелем прямо противоположного:

"Ни одна религия не оправдывает надругательства над святынями. Даже в немусульманских культурах существует глубокое уважение к вере и духовным ценностям. Мы обязаны донести горькую правду до всего мира. Считаю, что каждый мусульманин должен показать это варварство таким, какое оно есть. Как человек веры, как мусульманин, я был огорчен, увидев разрушенные армянами кладбища в Карабахе".