Мубариз Гурбанлы: Если в какой-то семье растет радикальная молодежь, в этом есть непосредственная вина матери

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ "Институт семьи меняется со временем. Если мы сравним институт семьи 500 лет назад и сейчас, то увидим большую разницу, потому что семьи в различные исторические периоды отличаются". Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы в своем выступлении на конференции на тему "Призывы современной эпохи: единство семьи и религиозных ценностей".

По его словам, религия играет роль в формировании института семьи: "Религия играет большую роль в формировании мировоззрения. Наряду с этим, окружающая среда, общество оказывают влияние на возникновение морально-духовных ценностей, национальных традиций. Если мы взглянем на географию распространения ислама, то увидим, что религия оказала влияние и на институт семьи".

М.Гурбанлы также отметил, что на сегодняшний день существуют факторы, угрожающие независимости нашей страны: "Хотим мы этого или не хотим, эти угрозы существуют. Некоторые внешние факторы пытаются помешать развитию Азербайджана, стараются различными способами оказать воздействие на Азербайджан. Одним из этих средств является религиозный экстремизм. Под религиозным экстремизмом мы понимаем не только наличие радикальных исламистких группировок, но и распространение различных религий в Азербайджане.

Меня удивляет, когда азербайджанская женщина, которая является оплотом азербайджанской семьи, отходит от традиционных ценностей и посещает миссионерские собрания действующих в различных регионах Азербайджана христианских общин, где исполняет хоровые молитвы. Это является доказательством того, что мы допустили недочеты в пропаганде семейных ценностей. Мы не должны допустить этого. Если в какой-то семье растет радикальная молодежь, в этом есть непосредственная вина матери. Поэтому необходимо проводить глубокий анализ подобных случаев и предпринимать предупредительные меры. Не только одна государственная структура, но и все общество должно принимать участие в этом".