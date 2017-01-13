Мубариз Ахмедзаде награжден орденом "За службу Отечеству"

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Мубариза Ахмедзаде орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

Как сообщает Report, согласно документу, за заслуги в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Мубариз Джума оглу Ахмедзаде награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

Отметим, что 15 января М.Ахмедзаде исполняется 70 лет. На данный момент он является главой Исполнительной власти Закатальского района.