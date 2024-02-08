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МПА СНГ: Избирательное законодательство Азербайджана полностью соответствует мировым стандартам

МПА СНГ: Избирательное законодательство Азербайджана полностью соответствует мировым стандартам Избирательное законодательство Азербайджана полностью соответствует международным стандартам.
Внутренняя политика
8 февраля 2024 г. 11:48
МПА СНГ: Избирательное законодательство Азербайджана полностью соответствует мировым стандартам

Избирательное законодательство Азербайджана полностью соответствует международным стандартам.

Как сообщает Report, об этом заявил координатор миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, зампредседателя Сената парламента Казахстана Жакип Асанов на пресс-конференции в Баку.

Асанов отметил, что миссия МПА СНГ наблюдает за избирательным процессом в Азербайджане с 16 декабря прошлого года: "За эти полтора месяца мы также изучили избирательное законодательство Азербайджана для оценки соответствия международным стандартам, конвенциям и пр. Согласно заключению наших экспертов, национальные законы Азербайджана о выборах полностью соответствуют международным стандартам".

Глава миссии также с удовлетворением подчеркнул активное участие и энтузиазм граждан на выборах 7 февраля.

"Бакинцы вывешивали флаги на крышах домов. Мы видели, как люди собирались толпами и шли голосовать. Избиратели говорили, что эти выборы являются историческими. На одном из участков мы встретили 91-летнего избирателя. Он сказал, что пришел проголосовать ради будущего своей страны. В голосовании участвовали все, и пожилые, и молодые граждане. Они были полны оптимизма и патриотизма, веры в светлое будущее", - сказал он.

Асанов поздравил Азербайджан от имени делегации МПА СНГ с успешным проведением выборов.

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Версия на английском языке CIS IPA: Azerbaijan’s electoral legislation fully complies with int’l standards
Версия на азербайджанском языке MDB PA: “Azərbaycanın seçki qanunvericiliyi beynəlxalq standartlara tam uyğundur”

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