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МПА АСЕАН: Выборы в Азербайджане были полностью прозрачными и демократичными

МПА АСЕАН: Выборы в Азербайджане были полностью прозрачными и демократичными Внеочередные президентские выборы в Азербайджане были полностью прозрачными и демократичными.
Внутренняя политика
8 февраля 2024 г. 10:41
МПА АСЕАН: Выборы в Азербайджане были полностью прозрачными и демократичными

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане были полностью прозрачными и демократичными.

Как сообщает Report, об этом заявил глава миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи АСЕАН Санья Прасеут на пресс-конференции в Баку.

Прасеут подчеркнул, что в ходе мониторинга выборов не было зафиксировано каких-либо нарушений. По его словам, наблюдатели ознакомились с ходом голосования на семи избирательных участках и присутствовали при подсчете голосов.

"Вывод нашей миссии таков: выборы были полностью прозрачными и демократичными, никаких случаев давления зафиксировано не было", - сказал Прасеут.

Он добавил, что процесс голосования проходил в спокойной обстановке, без каких-либо инцидентов. По его словам, благодаря стабильной ситуации в стране как местные, так и международные наблюдатели имели возможность беспрепятственно следить за избирательным процессом и ходом голосования.

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Версия на английском языке ASEAN IPA: Elections in Azerbaijan were completely transparent and democratic
Версия на азербайджанском языке ASEAN PA: “Azərbaycanda seçkilər tam şəffaf və demokratik keçib”

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