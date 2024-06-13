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Мозговые центры Азербайджана и Кыргызстана договорились о сотрудничестве

Мозговые центры Азербайджана и Кыргызстана договорились о сотрудничестве Мозговые центры Азербайджана и Кыргызстана договорились о сотрудничестве.
Внутренняя политика
13 июня 2024 г. 10:09
Мозговые центры Азербайджана и Кыргызстана договорились о сотрудничестве

Мозговые центры Азербайджана и Кыргызстана договорились о сотрудничестве.

Как сообщает Report, договоренность была достигнута во время визита в Бишкек председателя правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарида Шафиева.

Шафиев провел встречу с директором Национального института стратегических инициатив при президенте Кыргызстана Санжаром Муканбетовым.

В ходе встречи были обсуждены различные аспекты двусторонних отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном, состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию отношений.

Кроме того, были затронуты такие вопросы, как возможное влияние нынешней геополитической ситуации на обе страны, роль региональных транспортных проектов, в том числе проектов железных дорог Баку-Тбилиси-Карс и Китай-Кыргызстан-Узбекистан в развитии транспортных связей и, следовательно, торгово-экономических связей между двумя странами.

Организации достигли договоренности о продолжении академических дискуссий в будущем, подготовке совместных научных публикаций и организации мероприятий.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Qırğızıstanın beyin mərkəzləri əməkdaşlıq edəcəklər

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