Мозговые центры Азербайджана и Кыргызстана договорились о сотрудничестве

Мозговые центры Азербайджана и Кыргызстана договорились о сотрудничестве.

Мозговые центры Азербайджана и Кыргызстана договорились о сотрудничестве.

Как сообщает Report, договоренность была достигнута во время визита в Бишкек председателя правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарида Шафиева.

Шафиев провел встречу с директором Национального института стратегических инициатив при президенте Кыргызстана Санжаром Муканбетовым.

В ходе встречи были обсуждены различные аспекты двусторонних отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном, состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию отношений.

Кроме того, были затронуты такие вопросы, как возможное влияние нынешней геополитической ситуации на обе страны, роль региональных транспортных проектов, в том числе проектов железных дорог Баку-Тбилиси-Карс и Китай-Кыргызстан-Узбекистан в развитии транспортных связей и, следовательно, торгово-экономических связей между двумя странами.

Организации достигли договоренности о продолжении академических дискуссий в будущем, подготовке совместных научных публикаций и организации мероприятий.