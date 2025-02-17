Мораторий на проверки бизнеса в Азербайджане продлен до конца 2025 года

12:52

В Азербайджане продлен мораторий на проведение проверок в сфере предпринимательства.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства".

Срок приостановления проверок истекал 1 января 2025 года, однако его продлили еще на год.

В течение этого периода разрешены только налоговые проверки и проверки в случаях, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, безопасности государства и экономическим интересам. Их перечень и порядок проведения определяет соответствующий орган исполнительной власти.

Запрет не распространяется на проверки, проводимые Генеральной прокуратурой в рамках расследования коррупционных преступлений.

Предприниматели, столкнувшиеся с проверками, нарушающими требования закона, могут обжаловать их в органах исполнительной власти, прокуратуре, а также в административном и судебном порядке.