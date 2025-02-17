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Мораторий на проверки бизнеса в Азербайджане продлен до конца 2025 года

Мораторий на проверки бизнеса в Азербайджане продлен до конца 2025 года 12:52
Внутренняя политика
17 февраля 2025 г. 13:05
Мораторий на проверки бизнеса в Азербайджане продлен до конца 2025 года

В Азербайджане продлен мораторий на проведение проверок в сфере предпринимательства.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства".

Срок приостановления проверок истекал 1 января 2025 года, однако его продлили еще на год.

В течение этого периода разрешены только налоговые проверки и проверки в случаях, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, безопасности государства и экономическим интересам. Их перечень и порядок проведения определяет соответствующий орган исполнительной власти.

Запрет не распространяется на проверки, проводимые Генеральной прокуратурой в рамках расследования коррупционных преступлений.

Предприниматели, столкнувшиеся с проверками, нарушающими требования закона, могут обжаловать их в органах исполнительной власти, прокуратуре, а также в административном и судебном порядке.

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