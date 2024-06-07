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Мониторинг выявил превышение бактериологических показателей на ряде пляжей в Азербайджане

Мониторинг выявил превышение бактериологических показателей на ряде пляжей в Азербайджане Мониторинг выявил превышение бактериологических показателей на некоторых пляжах в Азербайджане.
Внутренняя политика
7 июня 2024 г. 12:34
Мониторинг выявил превышение бактериологических показателей на ряде пляжей в Азербайджане

Мониторинг выявил превышение бактериологических показателей на некоторых пляжах в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявили в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения.

Центр совместно с Департаментом экологического мониторинга Каспийского комплекса Министерства экологии и природных ресурсов изучил санитарное положение и провел лабораторные исследования показателей качества морской воды на пляжах, расположенных на территории Баку и Сумгайыта, Лянкяранского, Хачмазского, Астаринского районов республики.

По результатам лабораторных исследований было установлено, что физико-химические и бактериологические показатели морской воды на пляжах Бузовна, Загульба, Мардакян, Шувелан, Новханы, Гёрадиль, Нардаран, Бильгях и Пиршаги города Баку соответствуют норме.

Однако показатели бактериологического загрязнения морской воды не соответствуют требованиям действующих нормативов на пляжах Шых Сабаильского района, Сахиль Гарадагского района, Говсан Сураханского района, Тюркан Хазарского района, а также пляжах города Сумгайыта, поселков Ялама, Набрань, Истису, Сеидли, Лянкяранского и Астаринского районов.

В связи с этим Центр рекомендовал временно не использовать эти пляжи.

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Версия на азербайджанском языке Çimərliklərin monitorinqi aparılıb, bəzi yerlərdə bakterioloji göstəricilər normadan yüksək olub

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