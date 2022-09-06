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Молодежный фонд объявил результаты проектных заявок в связи с "Годом города Шуша"

Молодежный фонд объявил результаты проектных заявок в связи с "Годом города Шуша" Молодежный фонд Азербайджана объявил результаты проектных заявок в связи с "Годом города Шуша".
Внутренняя политика
6 сентября 2022 г. 10:24
Молодежный фонд объявил результаты проектных заявок в связи с Годом города Шуша

Молодежный фонд Азербайджана объявил результаты проектных заявок в связи с "Годом города Шуша".

Об этом Report сообщили в Фонде.

Отмечается, что на основании распоряжения президента Ильхама Алиева об объявлении 2022 года в Азербайджане "Годом города Шуша" и других соответствующих документов, руководствуясь воспитанием азербайджанского народа в духе уважения к истории, культурному наследию, традициям, государственному языку и символам, национально-духовным и общечеловеческим ценностям, Молодежный фонд 9-30 июня объявил о приеме заявок на финансирование проектов молодежных организаций, связанных с "Годом города Шуша".

В процессе приема поступило 64 заявки, 46 из которых - местные проекты, 18 - международные. Фонд провел оценку проектов, было решено поддержать 13 местных и 8 международных проектов. Предположительно, выигравшие конкурс проекты будут полностью или частично реализованы в городе Шуше. Информация о проектных заявках размещена в личных кабинетах молодежных организаций в системе электронных услуг Молодежного фонда.

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Версия на азербайджанском языке Gənclər Fondu “Şuşa İli” ilə bağlı layihə müraciətlərinin nəticələrini elan edib

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