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Молодежные организации почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

Молодежные организации почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева По случаю Дня памяти общенационального лидера Гейдара Алиева лидеры и представители ведущих молодежных организаций Азербайджанской Республики посетили могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения.
Внутренняя политика
12 декабря 2021 г. 20:31
Молодежные организации почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

По случаю Дня памяти общенационального лидера Гейдара Алиева лидеры и представители ведущих молодежных организаций Азербайджанской Республики посетили могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения.

Как сообщили Report в Фонде молодежи, формирование и реализация государственной политики в отношении молодежи в нашей стране связано с именем общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Великий лидер всегда думал о будущем Азербайджана, заботился о развитии молодого поколения. Обновление образовательной инфраструктуры, открытие военного лицея, а также новых специальностей в высших и средних специальных учебных заведениях, реконструкция спортивной инфраструктуры были важными шагами на пути к формированию будущей азербайджанской молодежи.

Особое внимание и забота, проявляемые основоположником современной молодежной политики Гейдаром Алиевым к молодежи Азербайджана, продолжает Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

Осуществляемая в Азербайджане молодежная политика, наряду с созданием условий для всестороннего развития молодого поколения, сформировала в них патриотический дух. С этой точки зрения 44-дневная Отечественная война продемонстрировала всему миру патриотизм, силу и целеустремленность азербайджанской молодежи. Отважная армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила наши земли от оккупации, восстановила историческую справедливость.

Молодежь Азербайджана благодарна за политику внимания и заботы о ней, основанную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолженную Президентом Ильхамом Алиевым.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGənclər təşkilatları ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini yad edib

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