Молодежь диаспор тюркских государств посетила Аллею почетного захоронения и Аллею Шехидов

Молодежь диаспор тюркских государств, посетив Аллею почетного захоронения, почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили венок и цветы к его могиле.
Как сообщает Report, была почтена и память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.
После этого молодежь диаспоры тюркских государств посетила Аллею шехидов, где почтила память героических сынов Азербайджана, отдавших свои жизни за свободу и суверенитет своей страны, возложила цветы к их могилам.
Во время посещения также был возложен венок перед мемориалом "Вечный огонь".
Отметим, 26-27 сентября в Баку пройдет "Первый молодежный форум диаспорских организаций тюркских стран: Гейдар Алиев и тюркский мир", совместно организованный Государственным комитетом по работе с диаспорой и Организацией Тюркских Государств.