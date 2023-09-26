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Молодежь диаспор тюркских государств посетила Аллею почетного захоронения и Аллею Шехидов

Молодежь диаспор тюркских государств посетила Аллею почетного захоронения и Аллею Шехидов Молодежная диаспора организации тюркских государств почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева на аллее почетного захоронения.
Внутренняя политика
26 сентября 2023 г. 10:50
Молодежь диаспор тюркских государств посетила Аллею почетного захоронения и Аллею Шехидов

Молодежь диаспор тюркских государств, посетив Аллею почетного захоронения, почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили венок и цветы к его могиле.

Как сообщает Report, была почтена и память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

После этого молодежь диаспоры тюркских государств посетила Аллею шехидов, где почтила память героических сынов Азербайджана, отдавших свои жизни за свободу и суверенитет своей страны, возложила цветы к их могилам.

Во время посещения также был возложен венок перед мемориалом "Вечный огонь".

Отметим, 26-27 сентября в Баку пройдет "Первый молодежный форум диаспорских организаций тюркских стран: Гейдар Алиев и тюркский мир", совместно организованный Государственным комитетом по работе с диаспорой и Организацией Тюркских Государств.

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Версия на английском языке ФотоDiaspora Youth of Turkic States visit Alleys of Honor and Martyrs
Версия на азербайджанском языке ФотоTürk Dövlətlərinin Diaspor Gəncləri Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət ediblər

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