Молодежь диаспор тюркских государств посетила Аллею почетного захоронения и Аллею Шехидов

Молодежная диаспора организации тюркских государств почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева на аллее почетного захоронения.

Молодежь диаспор тюркских государств, посетив Аллею почетного захоронения, почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили венок и цветы к его могиле.

Как сообщает Report, была почтена и память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

После этого молодежь диаспоры тюркских государств посетила Аллею шехидов, где почтила память героических сынов Азербайджана, отдавших свои жизни за свободу и суверенитет своей страны, возложила цветы к их могилам.

Во время посещения также был возложен венок перед мемориалом "Вечный огонь".

Отметим, 26-27 сентября в Баку пройдет "Первый молодежный форум диаспорских организаций тюркских стран: Гейдар Алиев и тюркский мир", совместно организованный Государственным комитетом по работе с диаспорой и Организацией Тюркских Государств.