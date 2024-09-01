Молдавский депутат: Мы могли бы перенять опыт Азербайджана по проведению выборов

Молдова могла бы перенять опыт Азербайджана в вопросе проведения выборов.

Молдова могла бы перенять опыт Азербайджана в вопросе проведения выборов.

Как передает Report, об этом заявил депутат парламента Молдовы Виталий Жакот.

Он отметил, что уже во второй раз наблюдает за выборами в Азербайджане.

"Хочу отметить, что это мой второй опыт участия в выборах, до этого я наблюдал за президентскими выборами в Азербайджане. Я старался очень досконально изучить процессы, которые происходят во время выборов, все тонкости и нюансы. В процессе мониторинга я обращал внимание как на инфраструктурные вопросы, так и на атмосферу внутри избирательного участка. Также меня интересовала информированность избирателей", - сказал он.

По словам депутата, процесс голосования на избирательных участках был максимально транспарентным, а избиратели открыты к конструктивному диалогу.

"Все было очень хорошо спланировано и организовано. Я могу сказать, что все мои ожидания от этих выборов оправдались", - заключил Жакот.