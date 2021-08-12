МОК определил сумму призовых для спортсменов и тренеров за успехи на Олимпиаде в Токио

Президент Национального Олимпийского комитета Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с назначением денежных вознаграждений азербайджанским спортсменам и их тренерам за высокие результаты на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.

Президент Национального Олимпийского комитета Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с назначением денежных вознаграждений азербайджанским спортсменам и их тренерам за высокие результаты на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за высокие результаты, достигнутые на XXXII летних Олимпийских играх, каждому спортсмену, занявшему второе место, будет выплачено 100 тыс. манатов, его тренеру - 50 тыс. манатов, занявшему третье место - 50 тыс. манатов, его тренеру - 25 тыс. манатов, главному тренеру команды - в размере суммы, полученной личным тренером за спортсмена, показавшего наивысший результат в определенном виде спорта (один раз).

Финансовому управлению Национального Олимпийского комитета поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.