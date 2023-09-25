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Могут быть организованы визиты армянских активистов Карабаха в Баку

Могут быть организованы визиты армянских активистов Карабаха в Баку Могут быть организованы визиты в Баку представителей гражданского общества и общественных активистов армянского происхождения.
Внутренняя политика
25 сентября 2023 г. 18:13
Могут быть организованы визиты армянских активистов Карабаха в Баку

Могут быть организованы визиты в Баку представителей гражданского общества и общественных активистов армянского происхождения.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Администрации президента Азербайджанской Республики по итогам очередной встречи Рамина Мамедова, назначенного ответственным за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, с представителями армянских жителей Карабаха, состоявшейся 25 сентября в городе Ходжалы.

Было подчеркнуто предложение организовать визиты представителей гражданского общества армянского происхождения и общественных активистов, проживающих в Карабахском экономическом районе, в Баку или другие города Азербайджана, и было отмечено, что такие инициативы важны с точки зрения создания платформы диалога гражданского общества, а также реализации мер по построению доверия.

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