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Модель госуслуг ASAN xidmət будет внедрена в Руанде

Модель госуслуг ASAN xidmət будет внедрена в Руанде Азербайджанская модель предоставления гражданам государственных услуг ASAN xidmət будет внедрена в Руанде.
Внутренняя политика
30 июня 2025 г. 10:57
Модель госуслуг ASAN xidmət будет внедрена в Руанде

Азербайджанская модель предоставления гражданам государственных услуг ASAN xidmət будет внедрена в Руанде.

Как сообщает Report, между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана и Советом по развитию Руанды подписан соответствующий меморандум.

Соглашение подписано в рамках визита азербайджанской делегации во главе с председателем агентства Ульви Мехтиевым в Руанду. В ходе визита прошли встречи с министром государственной службы Руанды и руководителями ряда профильных структур. Мехтиев представил подробную информацию о деятельности агентства и модели ASAN xidmət.

Стороны договорились о создании в Руанде центра государственных услуг на основе азербайджанской модели.

Инициатива стала продолжением договоренностей, достигнутых на встрече президентов Азербайджана и Руанды в рамках 29-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.

Напомним, что в июне текущего года на базе модели ASAN xidmət был открыт центр государственных услуг MESOB в Эфиопии.

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Версия на английском языке ФотоASAN service model to be implemented in Rwanda
Версия на азербайджанском языке Фото“ASAN xidmət” modeli Ruandada da tətbiq ediləcək, anlaşma memorandumu imzalanıb

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