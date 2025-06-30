Модель госуслуг ASAN xidmət будет внедрена в Руанде

Азербайджанская модель предоставления гражданам государственных услуг ASAN xidmət будет внедрена в Руанде.

Азербайджанская модель предоставления гражданам государственных услуг ASAN xidmət будет внедрена в Руанде.

Как сообщает Report, между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана и Советом по развитию Руанды подписан соответствующий меморандум.

Соглашение подписано в рамках визита азербайджанской делегации во главе с председателем агентства Ульви Мехтиевым в Руанду. В ходе визита прошли встречи с министром государственной службы Руанды и руководителями ряда профильных структур. Мехтиев представил подробную информацию о деятельности агентства и модели ASAN xidmət.

Стороны договорились о создании в Руанде центра государственных услуг на основе азербайджанской модели.

Инициатива стала продолжением договоренностей, достигнутых на встрече президентов Азербайджана и Руанды в рамках 29-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.

Напомним, что в июне текущего года на базе модели ASAN xidmət был открыт центр государственных услуг MESOB в Эфиопии.