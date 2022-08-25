Мобильная служба "ASAN xidmət" впервые окажет услуги гражданам Азербайджана в Турции

С 30 августа по 4 сентября в турецком городе Самсун в дни проведения Аэрокосмического и технологического фестиваля (TEKNOFEST) будет действовать мобильный служебный автобус ASAN для предоставления государственных услуг азербайджанцам, проживающим в Турции

С 30 августа по 4 сентября в турецком городе Самсун в дни проведения Аэрокосмического и технологического фестиваля (TEKNOFEST) будет действовать мобильный служебный автобус ASAN для предоставления государственных услуг азербайджанцам, проживающим в Турции.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

Мобильная служба "ASAN xidmət" ("Səyar ASAN"), которая впервые окажет услуги за пределами страны, организована Госагентством при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и при финансовом партнерстве ОАО “Международный банк Азербайджана”.

Гражданам будут предоставляться следующие мобильные услуги:

• Выдача и замена удостоверений личности;

• Выдача и замена общегражданских паспортов;

• Замена водительских прав;

• Выдача справок о судимости.

• Служба государственной регистрации актов гражданского состояния и др.

Чтобы воспользоваться услугами, которые будут предоставляться с 30 августа по 4 сентября с 10:00 до 18:00, граждане Азербайджана должны пройти регистрацию, чтобы иметь право доступа на территорию проведения “Teknofest” по ссылке: https://www.t3kys.com/tr/teknofest/visitor/apply/.

В то же время граждане Азербайджана, проживающие в Турции, перейдя по ссылке https://seyyarasan.e-gov.az/, могут заранее оформить заявку, указав свои личные данные (данные удостоверения личности, номер мобильного телефона и адрес электронной почты) и услугу, которую они хотят получить.