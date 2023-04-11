Мобильная служба ASAN оказывает услуги гражданам в Астаре

Мобильный служебный автобус ASAN оказывает услуги гражданам перед Домом культуры Астары.

Мобильный служебный автобус ASAN оказывает услуги гражданам перед Домом культуры Астары.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте.

В общей сложности мобильная служба ASAN 18 раз оказывала мобильные услуги в Астаре. 12 раз услуги оказывались при помощи мобильного автобуса (53 тыс. обращений), 6 раз - мобильного поезда ASAN (15 тыс. обращений).

На следующем этапе мобильный служебный автобус ASAN будет оказывать услуги в Джалилабадском районе.