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Мобильная служба ASAN оказывает услуги гражданам в Астаре

Мобильная служба ASAN оказывает услуги гражданам в Астаре Мобильный служебный автобус ASAN оказывает услуги гражданам перед Домом культуры Астары.
Внутренняя политика
11 апреля 2023 г. 10:16
Мобильная служба ASAN оказывает услуги гражданам в Астаре

Мобильный служебный автобус ASAN оказывает услуги гражданам перед Домом культуры Астары.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте.

В общей сложности мобильная служба ASAN 18 раз оказывала мобильные услуги в Астаре. 12 раз услуги оказывались при помощи мобильного автобуса (53 тыс. обращений), 6 раз - мобильного поезда ASAN (15 тыс. обращений).

На следующем этапе мобильный служебный автобус ASAN будет оказывать услуги в Джалилабадском районе.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Səyyar ASAN" Astarada vətəndaşlara xidmət göstərir

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