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МО: В этом месяце от мин полностью очищены до 640 гектаров земли 

МО: В этом месяце от мин полностью очищены до 640 гектаров земли  В результате деятельности частей и подразделений Инженерных войск армии Азербайджана на освобожденных территориях в июне текущего года было полностью очищено от мин до 640 гектаров земли.
Внутренняя политика
20 июня 2023 г. 18:17
МО: В этом месяце от мин полностью очищены до 640 гектаров земли 

В результате деятельности частей и подразделений Инженерных войск армии Азербайджана на освобожденных территориях в июне текущего года было полностью очищено от мин до 640 гектаров земли.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

На сегодняшний день инженерно-саперными подразделениями очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов до 31 334 гектаров освобожденных территорий. В целом, было обнаружено и уничтожено 10 206 единиц противопехотных, 2 580 единиц противотанковых и 10 446 единиц неразорвавшихся боеприпасов.

Кроме того, в результате взаимодействия с другими государственными структурами, в целях обеспечения безопасного движения автомобилей и колонн боевой техники по территории со сложным рельефом, в том числе труднопроходимой скалистой местности, в общей сложности было проложено более 1 191 км новых путей обеспечения, очищено от снежного покрова более 21 190 км дорог. В июне текущего года было модернизировано и восстановлено до 55 км имеющихся путей обеспечения.

"Основные усилия направлены на разминирование населенных пунктов, посевных площадей, дорог и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях, а также прокладку новых путей обеспечения.

Надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению продолжаются в плановом порядке", - заявили в Минобороны.

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Версия на английском языке ФотоMoD: Up to 640 hectares of land were completely cleared of mines during June
Версия на азербайджанском языке ФотоMN: "Bu ay 640 hektaradək ərazi minalardan tam təmizlənib"

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