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МО: На освобожденных территориях проложено более 1 078 км новых путей обеспечения

МО: На освобожденных территориях проложено более 1 078 км новых путей обеспечения До сегодняшнего дня на освобожденных территориях проложено более 1 078 км новых путей обеспечения.
Внутренняя политика
15 октября 2022 г. 11:43
МО: На освобожденных территориях проложено более 1 078 км новых путей обеспечения

До сегодняшнего дня на освобожденных территориях проложено более 1 078 км новых путей обеспечения.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В результате взаимодействия инженерных войск с другими государственными структурами в целях обеспечения деятельности подразделений в условиях сложного рельефа, в том числе в труднопроходимых каменистых участках, в октябре текущего года проложено более 50 км, а в целом на освобожденных территориях до сегодняшнего дня проложено более 1 078 км новых путей обеспечения.

Кроме того, в октябре на новых путях обеспечения был установлен 81 дорожный опознавательный знак, а всего - 1 796 знаков.

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Версия на азербайджанском языке MN: "Azad edilmiş ərazilərdə bu günədək 1 078 km-dən çox yeni təminat yolları çəkilib"

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