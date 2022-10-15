МО: На освобожденных территориях проложено более 1 078 км новых путей обеспечения

До сегодняшнего дня на освобожденных территориях проложено более 1 078 км новых путей обеспечения.

До сегодняшнего дня на освобожденных территориях проложено более 1 078 км новых путей обеспечения.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В результате взаимодействия инженерных войск с другими государственными структурами в целях обеспечения деятельности подразделений в условиях сложного рельефа, в том числе в труднопроходимых каменистых участках, в октябре текущего года проложено более 50 км, а в целом на освобожденных территориях до сегодняшнего дня проложено более 1 078 км новых путей обеспечения.

Кроме того, в октябре на новых путях обеспечения был установлен 81 дорожный опознавательный знак, а всего - 1 796 знаков.