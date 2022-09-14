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МО: К сожалению, у нас есть потери, общественности будет предоставлена дополнительная информация

МО: К сожалению, у нас есть потери, общественности будет предоставлена дополнительная информация "К сожалению, у нас есть потери, общественности будет предоставлена дополнительная информация".
Внутренняя политика
14 сентября 2022 г. 18:22
МО: К сожалению, у нас есть потери, общественности будет предоставлена дополнительная информация

"К сожалению, у нас есть потери, общественности будет предоставлена дополнительная информация".

Как передает Report, об этом сообщил заместитель начальника пресс-службы Министерства обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

По его словам, в настоящее время ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной: "Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений".

A.Эйвазов также призвал граждан не верить дезинформации, распространяемой, в частности, в армянских СМИ и опираться только на официальную информацию.

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi: "Təəssüf ki, itkilərimiz var, ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək"

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