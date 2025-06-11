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Многонациональные учения "Безграничное братство-IV" пройдут в сентябре в Азербайджане

Многонациональные учения "Безграничное братство-IV" пройдут в сентябре в Азербайджане В Баку состоялась конференция по проведению учений "Безграничное братство-IV"
Внутренняя политика
11 июня 2025 г. 09:32
Многонациональные учения Безграничное братство-IV пройдут в сентябре в Азербайджане

Многонациональные учения "Безграничное братство-IV" пройдут в сентябре нынешнего года в Азербайджане с участием Сил специального назначения Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана и Пакистана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

"Многонациональные учения "Безграничное братство-IV" направлены на повышение совместных оперативных возможностей стран-участниц и внесение вклада в укрепление региональной безопасности", - говорится в информации.

Ведомство сообщает, что в Баку 10 июня состоялась планирующая конференция по проведению многонациональных учений "Безграничное братство-IV", в ходе которой представители Сил специального назначения стран-участниц обсудили ход учений, организационные вопросы, а также ответили на вопросы, представляющие интерес.

"В ходе встречи в центре внимания были вопросы совместной оперативной подготовки спецназа и организации взаимодействия между ними, проведено планирование практической фазы учений и обсуждены задачи, которые будут выполнены по различным сценариям", - говорится в информации.

На конференции также были затронуты важные аспекты военного сотрудничества и обмена опытом.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Special Forces hold planning conference for Eternal Brotherhood-IV multinational exercise
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XTQ-də dörd ölkə ilə birgə xüsusi təyinatlıların təliminə hazırlıq müzakirə edilib

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