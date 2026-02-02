ММ утвердил в I чтении применение некоторых налоговых льгот в связи с WUF13

Милли Меджлис принял в первом чтении законопроект о применении налоговых льгот в связи с проведением в Азербайджане 17-22 мая 2026 года 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщает Report, проект изменений в Налоговый кодекс был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Отмечается, что исходя из необходимости организации WUF13 на высоком уровне, считается целесообразным применение ряда освобождений от налогов для нерезидентов.

К этим освобождениям относятся:

- доходы физических лиц-нерезидентов, привлеченных к предоставлению товаров, выполнению работ и оказанию услуг в рамках WUF13, полученные ими в рамках этой деятельности (освобождение по подоходному налогу);

- доходы от роялти, выплачиваемые юридическому лицу-нерезиденту на основании договора за использование авторских прав на нематериальные активы или предоставление прав пользования (освобождение по налогу на прибыль);

- доходы, полученные юридическими лицами-нерезидентами от выполнения работ и оказания услуг (освобождение по налогу на прибыль);

- выполнение работ и оказание услуг лицами-нерезидентами на основании договора, а также импорт товаров на основании соответствующего удостоверяющего документа (освобождение по НДС).

Все налоговые льготы и освобождения будут применяться на основании соответствующего подтверждающего документа и сроком на один год (отчет ведется с 1 сентября 2025 года).