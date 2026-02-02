Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Внутренняя политика
    • 02 февраля, 2026
    • 15:47
    ММ утвердил в I чтении применение некоторых налоговых льгот в связи с WUF13

    Милли Меджлис принял в первом чтении законопроект о применении налоговых льгот в связи с проведением в Азербайджане 17-22 мая 2026 года 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

    Как сообщает Report, проект изменений в Налоговый кодекс был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Отмечается, что исходя из необходимости организации WUF13 на высоком уровне, считается целесообразным применение ряда освобождений от налогов для нерезидентов.

    К этим освобождениям относятся:

    - доходы физических лиц-нерезидентов, привлеченных к предоставлению товаров, выполнению работ и оказанию услуг в рамках WUF13, полученные ими в рамках этой деятельности (освобождение по подоходному налогу);

    - доходы от роялти, выплачиваемые юридическому лицу-нерезиденту на основании договора за использование авторских прав на нематериальные активы или предоставление прав пользования (освобождение по налогу на прибыль);

    - доходы, полученные юридическими лицами-нерезидентами от выполнения работ и оказания услуг (освобождение по налогу на прибыль);

    - выполнение работ и оказание услуг лицами-нерезидентами на основании договора, а также импорт товаров на основании соответствующего удостоверяющего документа (освобождение по НДС).

    Все налоговые льготы и освобождения будут применяться на основании соответствующего подтверждающего документа и сроком на один год (отчет ведется с 1 сентября 2025 года).

    Лента новостей