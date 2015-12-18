​ММ утвердил новый законопроект: Во время похорон военнослужащих гроб будет накрываться государственным флагом Азербайджана

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Милли Меджлис принял проект по изменению правил похорон военнослужащих Азербайджана.

Как сообщает Report, вопрос отразился в законопроекте "О внесении изменений в "Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил Азербайджанской Республики".

Представивший информацию о проекте первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по вопросам обороны, безопасности и борьбе с коррупцией Заяфет Аскеров сказал, что в порядке законодательной инициативы документ был направлен в парламент президентом Ильхамом Алиевым: "Цель заключается в усовершенствовании процедурных правил при организации и проведении похорон военнослужащих. Как показатель уважения, во время похорон военнослужащих гроб будет накрываться государственным флагом Азербайджана. На похоронах также может быть выстроен почетный караул, в который войдут приглашенные на церемонию представители различных госорганов и НПО. Кроме того, в знак уважения к памяти шехидов, в военных частях будут созданы специальные уголки, где также предоставят подробную информацию о шехиде".