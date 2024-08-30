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МККК: В первом полугодии удалось связаться с семьями более чем 1400 пропавших без вести

МККК: В первом полугодии удалось связаться с семьями более чем 1400 пропавших без вести 11:05
Внутренняя политика
30 августа 2024 г. 11:53
МККК: В первом полугодии удалось связаться с семьями более чем 1400 пропавших без вести

В первой половине 2024 года доверенные лица, прошедшие со стороны Международного комитета Красного Креста обучение для оказания психосоциальной, юридической и медицинской поддержки семьям пропавших без вести, связались с более чем 1400 семьями пропавших без вести в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в МККК.

Отмечается, что они более 350 раз посетили во время траурных церемоний членов семей тех, чьи останки были идентифицированы и возвращены родственникам.

В сообщении говорится, что в настоящее время, согласно информации, предоставленной семьями МККК, в регионе считаются пропавшими без вести около 4000 азербайджанцев и около 1000 армян в связи с конфликтом.

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Версия на английском языке ICRC reaches out to over 1,400 families of missing persons in first half of 2024
Версия на азербайджанском языке BQXK: İlin birinci yarısında 1400-dən çox itkin ailəsi ilə əlaqə saxlanılıb

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