МККК помог находящимся на Ближнем Востоке азербайджанцам связаться с родными

Международный Комитет Красного Креста (МККК) помог азербайджанцам, находящимся в зонах конфликтов на Ближнем Востоке, связаться со своими родственниками в Азербайджане.

Международный Комитет Красного Креста (МККК) помог азербайджанцам, находящимся в зонах конфликтов на Ближнем Востоке, связаться со своими родственниками в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом говорилось на брифинге представителей МККК для журналистов.

В частности за январь-июнь текущего года сотрудники МККК обеспечили передачу 13 писем между ними.

Кроме того, в указанный период комитет связался с семьями 996 человек, пропавших без вести в результате конфликтов. В то же время были проведены 24 встречи с заключенными (в 11 пунктах заключения) для оценки условий содержания.

В январе-июне психологи, прошедшие подготовку в МККК, провели 946 сеансов психологической поддержки для детей и взрослых.