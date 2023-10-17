О нас

МККК помог находящимся на Ближнем Востоке азербайджанцам связаться с родными

МККК помог находящимся на Ближнем Востоке азербайджанцам связаться с родными Международный Комитет Красного Креста (МККК) помог азербайджанцам, находящимся в зонах конфликтов на Ближнем Востоке, связаться со своими родственниками в Азербайджане.
Внутренняя политика
17 октября 2023 г. 10:30
МККК помог находящимся на Ближнем Востоке азербайджанцам связаться с родными

Международный Комитет Красного Креста (МККК) помог азербайджанцам, находящимся в зонах конфликтов на Ближнем Востоке, связаться со своими родственниками в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом говорилось на брифинге представителей МККК для журналистов.

В частности за январь-июнь текущего года сотрудники МККК обеспечили передачу 13 писем между ними.

Кроме того, в указанный период комитет связался с семьями 996 человек, пропавших без вести в результате конфликтов. В то же время были проведены 24 встречи с заключенными (в 11 пунктах заключения) для оценки условий содержания.

В январе-июне психологи, прошедшие подготовку в МККК, провели 946 сеансов психологической поддержки для детей и взрослых.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ICRC contacted families of 996 missing persons in 2023
Версия на азербайджанском языке BQXK Yaxın Şərqdə qalmış azərbaycanlılara qohumları ilə əlaqə saxlamağa şərait yaradıb

Самое читаемое

Депутат Милли Меджлиса будет наблюдать за парламентскими выборами в Польше
Депутат Милли Меджлиса будет наблюдать за парламентскими выборами в Польше
10 октября 2023 г. 19:20
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.10.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.10.2023)
11 октября 2023 г. 09:15
Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
13 октября 2023 г. 18:10
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
14 октября 2023 г. 04:48
Haber Global: Ильхам Алиев - архитектор перемен в Азербайджане за последние 20 лет
Haber Global: Ильхам Алиев - архитектор перемен в Азербайджане за последние 20 лет
15 октября 2023 г. 16:51
Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
16 октября 2023 г. 08:50
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища Парламент Микки Мауса
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища "Парламент Микки Мауса"
17 октября 2023 г. 10:46
Израиль одобрил решение о призыве еще 360 тыс. резервистов
Израиль одобрил решение о призыве еще 360 тыс. резервистов
10 октября 2023 г. 15:49
Аграрный сектор Азербайджана вырос на 3%
Аграрный сектор Азербайджана вырос на 3%
11 октября 2023 г. 17:41
Азербайджанские шахматисты примут участие в первенстве мира в Египте
Азербайджанские шахматисты примут участие в первенстве мира в Египте
12 октября 2023 г. 13:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi