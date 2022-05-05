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МККК об азербайджанцах, пропавших без вести в ходе Первой Карабахской войны

МККК об азербайджанцах, пропавших без вести в ходе Первой Карабахской войны В Армении нет лиц азербайджанского происхождения, удерживаемых в связи с конфликтом, которых представители Международного комитета Красного Креста (МККК) могли бы навестить.
Внутренняя политика
5 мая 2022 г. 12:22
МККК об азербайджанцах, пропавших без вести в ходе Первой Карабахской войны

В Армении нет лиц азербайджанского происхождения, удерживаемых в связи с конфликтом, которых представители Международного комитета Красного Креста (МККК) могли бы навестить.

Как сообщает Report, об этом сказала руководитель отдела по связям с общественностью Бакинского офиса МККК Илаха Гусейнова.

По ее словам, в настоящее время у сторон нет лиц, удерживаемых со времен Первой Карабахской войны: "Однако есть лица армянского происхождения, удерживаемые в связи с конфликтом в 2020 году, представители МККК продолжают их навещать. Ранее утверждалось, что и в Армении, и в Азербайджане все еще удерживаются лица, которые считались пропавшими без вести со времен Первой Карабахской войны. Однако обе стороны официально заявили, что у них нет лиц, удерживаемых с 1990-х годов".

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Версия на английском языке ICRC issues statement on Azerbaijanis missing during 1st Karabakh War
Версия на азербайджанском языке BQXK-dən I Qarabağ müharibəsində itkin düşən azərbaycanlılarla bağlı açıqlama

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