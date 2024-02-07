Миссия МПА СНГ приступила к наблюдению за президентскими выборами в Азербайджане

Миссия Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ приступила к наблюдению за ходом внеочередных президентских выборов в Азербайджане.

Миссия Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ приступила к наблюдению за ходом внеочередных президентских выборов в Азербайджане.

Как сообщает Report, наблюдательную миссию, включающую депутатов и сенаторов из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, возглавляет заместитель председателя сената парламента Казахстана Жакип Асанов.

Ж. Асанов сначала посетил избирательный участок №2 избирательного округа № 7 Сабаильского района, расположенного в Академии государственного управления при президенте Азербайджана.

После открытия участка для голосования в 08:00 глава миссии наблюдателей МПА СНГ ознакомился с условиями здесь, задал несколько вопросов главе участка.

Глава участка Сулейман Алиев отметил, что здесь созданы все условия для проведения выборов, подчеркнув, что уже несколько дней как местные, так и зарубежные наблюдатели посещали данный участок.

Внеочередные президентские выборы состоятся в Азербайджане 7 февраля. Центризбирком зарегистрировал 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".