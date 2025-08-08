Мисир Марданов призвал молодежь доносить миру правду о Западном Азербайджане

16:56 Молодежь должна активно доносить правду миру о Западном Азербайджане.

Молодежь должна активно доносить миру правду о Западном Азербайджане.

Как сообщили карабахскому бюро Report в отделе по связям с общественностью Службы реконструкции, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, об этом экс-министр образования, председатель Наблюдательного совета Общины Западного Азербайджана (ОЗА) Мисир Марданов заявил в ходе выступления на VI летнем лагере молодежи диаспоры, посвященном "Году Конституции и суверенитета" в Ханкенди.

На панели, посвященной теме Западного Азербайджана он также напомнил, что азербайджанцы были депортированы со своих исторических этнических земель и подверглись геноциду.

На панели, проведенной под модераторством сотрудницы Государственного комитета по работе с диаспорой Эсмиры Халиловой, также выступил внук Иреванского хана, исследователь Иреванского ханства, почетный член ОЗА Эмир Али Сардари Иревани, проживающий в настоящее время в Германии.

Он рассказал о многочисленных исторических, религиозных и культурных памятниках азербайджанцев в Иреване - одном из древних азербайджанских поселений, и отметил, что дворец Сардар - один из самых известных памятников города - был резиденцией Иреванских ханов.

Эмир Али Сардари Иревани также подчеркнул, что в разные периоды истории в Иреване были построены большие мечети, многие из которых были разрушены и стерты с лица земли армянами:

"Освобождение этих земель досталось нелегко. В результате крови наших шехидов, жизней наших ветеранов и политики Верховного главнокомандующего была положена конец тридцатилетней оккупации наших земель".

На мероприятии были представлены факты о Западном Азербайджане, презентована книга “Наследие Западного Азербайджана”, посвященная трагическим событиям в этом регионе, а также организованы фотовыставка и показ фильма.

Отметим, что VI Летний лагерь молодежи диаспоры, который продлится с 3 по 9 августа, проводится в Ханкенди при совместной организации Государственного комитета по работе с диаспорой и Фонда Гейдара Алиева. В VI Летнем лагере молодежи диаспоры принимают участие 128 молодых людей из 61 страны мира. Предыдущие лагеря проводились в городах Шеки, Шамахы, Шуша, Нахчыван и Лачын.