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Миротворцы в Карабахе разминировали 427 га территории с начала миссии

Миротворцы в Карабахе разминировали 427 га территории с начала миссии Инженерные подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе продолжают работы по разминированию местности
Внутренняя политика
6 января 2021 г. 09:53
Миротворцы в Карабахе разминировали 427 га территории с начала миссии

Инженерные подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе продолжают работы по разминированию местности.

Как передает Report со ссылкой на телеканала "Звезда", за время проведения операции с 23 ноября 2020 года инженерные подразделения российских миротворческих сил очистили от неразорвавшихся боеприпасов около 427 гектаров территории, 160,8 км дорог, 617 домостроений. Кроме того, были обнаружено и обезврежено более 19,6 тысяч взрывоопасных предметов.

Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозят и уничтожают на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожают на месте.

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