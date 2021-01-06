Миротворцы в Карабахе разминировали 427 га территории с начала миссии

Инженерные подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе продолжают работы по разминированию местности

Инженерные подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе продолжают работы по разминированию местности.

Как передает Report со ссылкой на телеканала "Звезда", за время проведения операции с 23 ноября 2020 года инженерные подразделения российских миротворческих сил очистили от неразорвавшихся боеприпасов около 427 гектаров территории, 160,8 км дорог, 617 домостроений. Кроме того, были обнаружено и обезврежено более 19,6 тысяч взрывоопасных предметов.

Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозят и уничтожают на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожают на месте.