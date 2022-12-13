Миротворцы РФ ведут переговоры для возобновления движения по Лачинскому коридору

Командование российского миротворческого контингента проводит переговоры с представителями Азербайджана для возобновления движения гражданского автомобильного транспорта по Лачинскому коридору.

Командование российского миротворческого контингента проводит переговоры с представителями Азербайджана для возобновления движения гражданского автомобильного транспорта по Лачинскому коридору.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минобороны России.

Отметим, что в окрестностях города Шуша у поста российских миротворцев продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.