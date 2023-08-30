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Миротворцам представлен сертификат качества на 40 тонн гуманитарной помощи для армян в Ханкенди

Миротворцам представлен сертификат качества на 40 тонн гуманитарной помощи для армян в Ханкенди Российским миротворцам представлен сертификат качества на 40 тонн гуманитарной помощи, отправленной из Баку для проживающих в Ханкенди армянских жителей.
Внутренняя политика
30 августа 2023 г. 11:19
Миротворцам представлен сертификат качества на 40 тонн гуманитарной помощи для армян в Ханкенди

Российским миротворцам представлен сертификат качества на 40 тонн гуманитарной помощи, отправленной из Баку для проживающих в Ханкенди армянских жителей.

Об этом командированному в Агдам сотруднику Report заявил генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзаев.

"Накануне вечером мы вновь встретились с российскими миротворцами, временно дислоцированными на территории Азербайджана, и представили их врачу сертификат о привезенном нами гуманитарном грузе на азербайджанском и русском языках", - заявил он, отметив, что сейчас они дожидаются ответа.

"У них есть наши контакты. Возможно, мы получим ответ в течение дня", - добавил Д. Мирзаев.


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Версия на английском языке Quality certificate of 40 tons of humanitarian aid sent for Armenians in Khankandi presented to peacekeepers
Версия на азербайджанском языке Xankəndidəki erməniəsilli şəxslərə aparılan 40 ton humanitar yardımın keyfiyyət sertifikatı sülhməramlılara təqdim olunub

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