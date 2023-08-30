Миротворцам представлен сертификат качества на 40 тонн гуманитарной помощи для армян в Ханкенди

Российским миротворцам представлен сертификат качества на 40 тонн гуманитарной помощи, отправленной из Баку для проживающих в Ханкенди армянских жителей.

Российским миротворцам представлен сертификат качества на 40 тонн гуманитарной помощи, отправленной из Баку для проживающих в Ханкенди армянских жителей.

Об этом командированному в Агдам сотруднику Report заявил генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзаев.

"Накануне вечером мы вновь встретились с российскими миротворцами, временно дислоцированными на территории Азербайджана, и представили их врачу сертификат о привезенном нами гуманитарном грузе на азербайджанском и русском языках", - заявил он, отметив, что сейчас они дожидаются ответа.

"У них есть наши контакты. Возможно, мы получим ответ в течение дня", - добавил Д. Мирзаев.



