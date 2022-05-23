Мирный договор имеет решающее значение для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

В ходе пятичасовой трехсторонней встречи в Брюсселе были рассмотрены все вопросы и достигнуты положительные результаты.

В ходе пятичасовой трехсторонней встречи в Брюсселе были рассмотрены все вопросы и достигнуты положительные результаты.

Об этом Report сказал член парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, политолог Эльман Насиров.

Парламентарий отметил, что на встрече термин Нагорный Карабах не использовался, а упоминался Карабах, вопрос статуса и вовсе не обсуждался:

"Говорилось также о правах армянского населения, проживающего в Азербайджане. Наша страна всегда заявляла о готовности обеспечить их безопасность. Азербайджан - многонациональная страна, и все имеют равные права. Вместе с тем, была достигнута договоренность о проведении в ближайшее время первого совместного заседания пограничных комиссий на азербайджано-армянской границе. Комиссия будет заниматься вопросами делимитации границ и обеспечением стабильности".

Депутат подчеркнул, что трехсторонняя встреча была посвящена продолжению работы по разблокировке коммуникаций:

"Была достигнута договоренность о реализации проекта Зангезурского коридора, регулировании международных перевозок и по другим вопросам. Мирное соглашение имеет решающее значение для нормализации отношений и сотрудничества между двумя странами".

"Армения и Азербайджан договорились провести обсуждения по будущему мирному договору, регулирующему межгосударственные отношения. Он направлен на нормализацию отношений между двумя странами", - сказал Насиров.