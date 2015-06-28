​Мирмахмуд Миралиоглу: По сравнению с властью, наши силы приравниваются к нулю

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ "Некоторые осудили нас из-за проведения переговоров с властью. В их глазах это выглядело как фиаско. Однако мы думаем иначе".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Партии народного фронта классиков (ПНФК) Мирмахмуд Миралиоглу.

По его словам, хотя встречи, проведенные представителями власти с оппозиционными партиями и не дали конкретных результатов, некоторые ожидания есть: "Мы продолжим это дело. В свое время ответим тем, кто осуждал нас, естественно, у нас будут и потери. Мы решились на этот шаг, так как не имели возможности повлиять на власть. В любом случае, нужно проверить все тактические шаги. Мы ведем борьбу с властью. Однако должны признаться, что наши силы приравниваются к нулю. Нужно приложить усилия для изменения ситуации".