Миргафар Сеидов принял жалобщика и главного редактора

Председатель движения "Карабах" Вусал Гурбанзаде и главный редактор сайта Criminal.az Анар Мамедов были приглашены в Главное управление полиции города Баку.

Как сообщает Report, об этом В.Гурбанзаде написал в статусе на своей странице в Facebook.

Он сказал, что был приглашен в Главное управление в связи с распространенным на сайте Criminal.az и адресованном министру внутренних дел Вилаяту Эйвазову открытым письмом: "Прежде всего, начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку сделал официальное заявление в связи с этим. Затем меня и главного редактора сайта Criminal.az Анара Мамедова принял начальник управления генерал Миргафар Сеидов. Мы были приняты очень радушно".

В.Гурбанзаде отметил, что начальник Главного управления уголовного розыска МВД генерал-майор полиции Арзу Дашдемиров проинформировал по поводу ограбления, совершенного в моем доме 8 месяцев назад: "Начальник заявил о проведении мероприятий по выявлению и разоблачению преступников".

Председатель движения "Карабах" выразил удовлетворение приемом в Главном управлении полиции города Баку.