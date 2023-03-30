Депутат: Мир должен признать несправедливость, совершенную в отношении азербайджанского народа

Мир должен признать несправедливость, совершенную в отношении азербайджанского народа.

Мир должен признать несправедливость, совершенную в отношении азербайджанского народа.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Эльнур Аллахвердиев.

Он напомнил, что в соответствии с указом великого лидера Гейдара Алиева от 26 марта 1998 года 31 марта ежегодно отмечается как День геноцида азербайджанцев: "Увековечивание этой даты стало данью памяти жертв геноцида, а также сыграло особую роль в привлечении внимания международной общественности к историческим преступлениям, совершенным армянами в отношении азербайджанцев".

Депутат считает, что этот указ имеет большое значение в воспитании молодежи нашей страны, победившей в Отечественной войне, в духе патриотизма: "С момента подписания распоряжения прошло 25 лет. А ко времени начала Отечественной войны этот срок составлял 22 года. Теперь мы видим, какую роль этот документ и учреждение памятной даты сыграли в становлении и укреплении современного Азербайджана как независимого государства. Будем откровенны, этот исторический документ имеет большое значение в воспитании молодежи, ставшей движущей силой нашей победы, в национальном духе с чувством справедливости и возмездия".

По словам Э.Аллахвердиева, азербайджанская молодежь-победительница является реальным подтверждением тезиса о том, что "тот, кто не знает своей истории, не может построить свое будущее".

"День геноцида азербайджанцев увековечивает память жертв массовой резни, учиненной с 30 марта по 3 апреля 1918 года войсками Баксовета и вооруженными армянскими дашнакскими отрядами в Баку и различных регионах Бакинской губернии, а также в Карабахе, Нахчыване, Шамахе, Губе, Хачмазе, Лянкяране, Сальяне, Зангезуре и других областях. Однако общенациональный лидер, подписав соответствующий указ, заложил основу более широкого процесса, выходящего за рамки только этого исторического периода. Суть в том, чтобы террор, учиненный в отношении азербайджанцев в различные периоды, особенно в последнее столетие, врезался в нашу память. Речь, в том числе, идет об изгнании наших соотечественников в середине прошлого века с исторических азербайджанских земель на территории нынешней Армении и армянском терроре против нас в 1990-е годы. То есть геноцид азербайджанцев со стороны армян охватывает долгий период", - подчеркнул депутат.

Э.Аллахвердиев считает, что продолжение этой политики общенационального лидера президентом Ильхамом Алиевым создало условия для того, чтобы в этом духе выросло целое поколение: "Строительство Губинского мемориального комплекса геноцида осуществлено по инициативе господина президента. Шествие к монументу, отражающему память о жертвах Ходжалы, направлено на то, чтобы весь мир узнал о самом жестоком и кровавом акте ХХ века. Предпринимаются действенные шаги по признанию Ходжалинского геноцида законодательными органами различных государств. После Отечественной войны практически в каждом своем выступлении президент призывает молодежь не забывать кровавые события, произошедшие с нашим народом".

По словам депутата, основная цель указа от 26 марта 1998 года, наряду с увековечиванием нашей истории, также охватывает задачи, поставленные перед нашим народом: "Мы на поле боя отомстили за преступления, совершенные против нас в течение последних двух веков, доказали всему миру, что азербайджанцы – достойный и доблестный народ. В то же время этот указ ставит перед нами политические, правовые и дипломатические цели. Мир должен признать несправедливость, совершенную против нашего народа, и в этих плоскостях".