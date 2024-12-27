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Минздрав: В Казахстан направится группа азербайджанских врачей и родственники раненых

Минздрав: В Казахстан направится группа азербайджанских врачей и родственники раненых В Казахстане продолжается лечение трех азербайджанцев, пострадавших при крушении пассажирского самолета AZAL близ Актау.
Внутренняя политика
27 декабря 2024 г. 16:09
Минздрав: В Казахстан направится группа азербайджанских врачей и родственники раненых

В Казахстан направится группа азербайджанских врачей и родственники выживших при крушении пассажирского самолета AZAL, которые продолжают лечение в этой стране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство здравоохранения Азербайджана.

В ведомстве подчеркнули, что в Казахстане в настоящий момент продолжается лечение трех граждан Азербайджана.

"В лечебных мероприятиях для скорейшего выздоровления раненых, помимо медицинской поддержки, также очень важна и моральная поддержка. С этой целью в Казахстан направляются как азербайджанские врачи, так и близкие родственники раненых", - сообщили в Минздраве.

Согласно информации, командированный в Казахстан медицинский персонал обеспечит скоордирированную организацию лечебных мероприятий среди медицинских специалистов двух стран.

В то же время, родственники раненых окажут им моральную поддержку.

В случае, если состояние раненых будет удовлетворительным и позволительным для проведения медицинской эвакуации, они будут немедленно доставлены в Баку, добавили в Минздраве.

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Версия на английском языке Health ministry: Group of Azerbaijani doctors, relatives of injured to leave for Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Nazirlik: Azərbaycanlı tibb mütəxəssisləri, yaralıların qohumları Qazaxıstana yola salınır

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