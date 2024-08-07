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Минздрав сделал предупреждение в связи с незаконными проверками и дезинфекцией

Минздрав сделал предупреждение в связи с незаконными проверками и дезинфекцией Министерство здравоохранения предупредило лиц, занимающихся незаконными проверками и дезинфекцией якобы в рамках профилактики инфекционных заболеваний по всей республике.
Внутренняя политика
7 августа 2024 г. 13:54
Минздрав сделал предупреждение в связи с незаконными проверками и дезинфекцией

Министерство здравоохранения предупредило лиц, занимающихся незаконными проверками и дезинфекцией якобы в рамках профилактики инфекционных заболеваний по всей республике.

Об этом сообщает Республиканский центр гигиены и эпидемиологии (РЦГЭ) Минздрава.

В соответствии с утвержденным Положением министерства здравоохранения, дезинфекционные мероприятия (профилактическая и очаговая дезинфекция) в целях профилактики инфекционных заболеваний осуществляются РЦГЭ и подведомственными центру Бакинским городским дезинфекционным центром, районными центрами гигиены и эпидемиологии, а также районными/городскими управлениями дезинфекции.

“Однако в последнее время в ряде районов города Баку зафиксированы негативные случаи, когда некоторые лица, представляясь сотрудниками некоего управления Службы гигиены и санитарии, проводят проверки и необоснованные дезинфекционные работы на субъектах предпринимательства, а также угрожают взиманием штрафов за нарушение санитарно-гигиенических правил. Следует отметить, что в составе Министерства здравоохранения нет учреждения под названием "Управление Службы гигиены и санитарии Азербайджанской Республики", а название министерства в бланках, предоставляемых этим учреждением, используется необоснованно".

В сообщении подчеркивается, что проверки субъектов предпринимательства регулируются в соответствии с утвержденным президентом страны законом Азербайджанской Республики от 2 июля 2013 года "О регулировании проверок, проводимых в области предпринимательства, и защите прав предпринимателей".

Согласно законодательству, проверки могут проводиться только на основании соответствующего разрешительного документа министерства юстиции.

"Учитывая вышеизложенное, доводим до сведения частных предпринимателей и руководителей субъектов предпринимательства, что в случае обращения к ним лиц, не имеющих соответствующего разрешения на проведение проверки и представляющихся сотрудниками учреждений Министерства здравоохранения следует обратиться на "горячую линию" Минздрава 9103, Республиканского центра гигиены и эпидемиологии (012) 421 13 93, а также в правоохранительные органы", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSəhiyyə Nazirliyi qanunsuz yoxlama və dezinfeksiya işləri aparan şəxslərə xəbərdarlıq edib

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