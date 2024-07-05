Минздрав призвал граждан избегать пребывания на солнце в жаркие часы дня

Министерство здравоохранение призвало граждан избегать пребывания на открытых пространствах в жаркие часы дня.

Министерство здравоохранение призвало граждан избегать пребывания на открытых пространствах в жаркие часы дня.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении министерства в связи с жаркой погодой.

В ведомстве отметили, что наиболее оптимальным временем пребывания на открытых пространствах в летние дни считается до 10:00 и после 18:00.

"Сильная жара может привести к опасным для здоровья человека последствиям. Общий перегрев организма приводит к повышению температуры тела и, как следствие, нарушению его важных функций", - говорится в обращении.

Минздрав рекомендовал гражданам в первую очередь употреблять достаточное количество жидкости и защищать организм от перегрева: "Чрезмерные физические нагрузки в жаркую погоду могут быть опасны для здоровья. Для защиты от солнца следует использовать солнцезащитные очки, защитные головные уборы и зонтики".