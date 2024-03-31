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Минздрав: На освобожденных территориях обнаружены останки около 600 лиц

Минздрав: На освобожденных территориях обнаружены останки около 600 лиц В настоящее время на освобожденных территориях насчитываются костные останки около 600 человек.
Внутренняя политика
31 марта 2024 г. 13:10
Минздрав: На освобожденных территориях обнаружены останки около 600 лиц

В настоящее время на освобожденных территориях обнаружены останки (кости и фрагменты костей) около 600 человек.

Об этом сотруднику Report сообщил директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава Адалят Гасанов.

По словам Гасанова, по многим из них экспертиза завершена, в том числе есть и идентифицированные личности, которым принадлежат эти останки.

"Последние переданы родным посредством Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без граждан”, - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi: Azad edilən ərazilərdə 600-ə yaxın şəxsə məxsus sümük qalıqları var

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