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Минюст: Взыскать задолженность по алиментам с проживающих за рубежом сложнее

Минюст: Взыскать задолженность по алиментам с проживающих за рубежом сложнее Поскольку некоторые должники по алиментам проживают в зарубежных странах, возникают проблемы по взысканию задолженностей по алиментным обязательствам.
Внутренняя политика
16 декабря 2021 г. 16:35
Минюст: Взыскать задолженность по алиментам с проживающих за рубежом сложнее
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Поскольку некоторые должники по алиментам проживают в зарубежных странах, возникают проблемы по взысканию задолженностей по алиментным обязательствам.

Как сообщает Report, об этом заявила ведущий советник аналитико-контрольного отдела Главного управления исполнения Министерства юстиции Кямала Ахмедова.

"Если мы не можем установить место жительства должников, принимаем меры по их розыску. Когда поиски на территории страны не дают результатов, мы подаем заявку на межгосударственный розыск. Довожу до сведения истцов, что в соответствии с международным законодательством международный розыск лиц, их дальнейшее задержание и выдача нашей стране осуществляются только по уголовным делам, по гражданским же делам задержание должников не производится. Правоохранительные органы иностранного государства, в котором пребывает должник, сообщают нам лишь о его местонахождении. А мы в свою очередь информируем истцов, для того чтобы они обратились в суд для признания и исполнения решения на территории иностранного государства", - сказала К.Ахмедова.

По словам представителя Минюста, за первое полугодие в розыск были объявлены свыше 3 тысяч человек с задолженностями по алиментным обязательствам.

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