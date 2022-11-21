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Минюст разработал концепцию службы экстренного электронного вызова

Минюст разработал концепцию службы экстренного электронного вызова Министерство юстиции разработало концепцию новой службы экстренного электронного вызова - ƏN TEZ.
Внутренняя политика
21 ноября 2022 г. 13:07
Минюст разработал концепцию службы экстренного электронного вызова

Министерство юстиции разработало концепцию новой службы экстренного электронного вызова - ƏN TEZ.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления информационно-коммуникационных технологий Министерства юстиции Агакерим Самедзаде на мероприятии под названием "Инновации в цифровой юстиции".

По его словам, услуга ƏN TEZ означает экстренный электронный звонок в Министерство юстиции: "В основе этой концепции лежит не только возможность обращения в различные органы юстиции, но и принцип выдачи готовых документов на месте, что обусловливает предоставление услуг в достаточно ускоренном режиме. С этой целью все местные органы юстиции, действующие в республике, будут привлечены к этой сети услуг. Кроме того, исполнение будет обеспечено органом, не имеющем высокой нагрузки на момент обращения гражданина".

Руководитель группы Главного управления регистрации и нотариата Министерства юстиции Лейла Бархударзаде отметила, что эта концепция, исключающая создание новой инфраструктуры, а также привлечение дополнительной рабочей силы, позволит избежать ненужных расходов, а также обеспечит одновременный доступ к различным услугам юстиции.

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Версия на азербайджанском языке Ədliyyə Nazirliyi yeni təcili elektron zəng xidmətinin konsepsiyasını hazırlayıb

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