Минюст продлил срок подачи заявок на конкурс по приему на госслужбу

Министерство юстиции Азербайджана продлило срок подачи заявок на конкурс по приему на госслужбу до 23:59 1 июня.

Министерство юстиции Азербайджана продлило срок подачи заявок на конкурс по приему на госслужбу до 23:59 1 июня.

Как сообщает Report, решение было принято с учетом большого количества обращений.

Заявления можно подать на официальном сайте министерства в разделе "Прием на службу".

Тестовый экзамен проводится Государственным экзаменационным центром на платной основе. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте ГЭЦ и произвести оплату. Кандидаты будут заранее проинформированы о времени и месте проведения экзаменов.

Успешно прошедшие тестовый этап экзамена будут приглашены на собеседование. Участвовать в конкурсе могут граждане Азербайджана с высшим юридическим образованием.