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Минюст продлил срок подачи заявок на конкурс по приему на госслужбу

Минюст продлил срок подачи заявок на конкурс по приему на госслужбу Министерство юстиции Азербайджана продлило срок подачи заявок на конкурс по приему на госслужбу до 23:59 1 июня.
Внутренняя политика
29 апреля 2025 г. 15:33
Минюст продлил срок подачи заявок на конкурс по приему на госслужбу

Министерство юстиции Азербайджана продлило срок подачи заявок на конкурс по приему на госслужбу до 23:59 1 июня.

Как сообщает Report, решение было принято с учетом большого количества обращений.

Заявления можно подать на официальном сайте министерства в разделе "Прием на службу".

Тестовый экзамен проводится Государственным экзаменационным центром на платной основе. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте ГЭЦ и произвести оплату. Кандидаты будут заранее проинформированы о времени и месте проведения экзаменов.

Успешно прошедшие тестовый этап экзамена будут приглашены на собеседование. Участвовать в конкурсе могут граждане Азербайджана с высшим юридическим образованием.

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