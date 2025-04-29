Минюст продлил срок подачи заявок на конкурс по приему на госслужбу

Министерство юстиции Азербайджана продлило срок подачи заявок на конкурс по приему на госслужбу до 23:59 1 июня.
Как сообщает Report, решение было принято с учетом большого количества обращений.
Заявления можно подать на официальном
Тестовый экзамен проводится Государственным экзаменационным центром на платной основе. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте ГЭЦ и произвести оплату. Кандидаты будут заранее проинформированы о времени и месте проведения экзаменов.
Успешно прошедшие тестовый этап экзамена будут приглашены на собеседование. Участвовать в конкурсе могут граждане Азербайджана с высшим юридическим образованием.