Минуло три года со дня подписания Арменией акта о капитуляции во Второй карабахской войне

Сегодня исполняется три года со дня подписания Арменией акта о капитуляции, ознаменовавшего конец Второй карабахской войны, сообщает Report.

Сегодня исполняется три года со дня подписания Арменией акта о капитуляции, ознаменовавшего конец Второй карабахской войны, сообщает Report.

Акт о капитуляции был подписан премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

27 сентября 2020 года Азербайджанская армия под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начала контрнаступательные операции против военных провокаций Армении. Они вылились в освобождение наших земель, которые на протяжении почти 30 лет удерживались под оккупацией ВС Армении.

Враг, вторгшийся на древние земли Азербайджана и жестоко изгнавший проживавших здесь азербайджанцев, был уничтожен на поле боя. Оставшиеся в живых боевики были изгнаны с наших земель.

Азербайджанская армия освобождала наши земли пядь за пядью, изгоняя оккупантов и захватывая в качестве военного трофея вражескую технику и боеприпасы.

Героизм и мужество, проявленные Азербайджанской армией на поле боя, сокрушили врага. Во время Второй Карабахской войны число дезертиров в армянской армии исчислялось десятками тысяч. Освобождение нашей армией от оккупации нескольких населенных пунктов в первый же день эскалации вызвало панику и страх среди личного состава противника.

За 44 дня были освобождены 5 городов, 4 поселка и 286 сел - город Джебраил и 90 сел района, город Физули и 53 села района, город Зангилан, поселки Миндживан, Агбенд, Бартаз и 52 села района, поселок Гадрут и 35 сел Ходжавендского района, 3 села Тертерского района, город Губадлы и 41 село района, 9 сел Ходжалинского района, город Шуша, несколько сел Лачынского района, а также в направлении Агдере и Муровдага, высоты Бартаз, Сыгырт, Шюкюратаз и еще 5 безымянных вершин.

Освобождение 8 ноября Азербайджанской армией города Шуша предрешило исход войны. Военно-политическое руководство Армении вынужденно подписало документ о прекращении огня, фактически - акт о капитуляции. Это была сокрушительная победа Азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта. Таким образом, был положен конец многолетнему армяно-азербайджанскому конфликту. Согласно заявлению, Агдамский, Кяльбаджарский и Лачынский районы были возвращены Азербайджану без боя.

Первоначально предполагалось, что заявление будет подписано главами трех стран посредством видеоконференции. Однако впоследствии премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать трехстороннее заявление на глазах мировой общественности. Спрятавшись подальше от людских глаз, армянский премьер тайно подписал акт о капитуляции своей страны. Тем самым Азербайджан одержал полную победу как на поле боя, так и на политической арене.

Однако Армения не выполнила взятых на себя обязательств согласно подписанному документу. В трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года четко указано требование к Армении вывести свои силы из Карабаха параллельно с размещением российских миротворцев. Однако почти три года Армения продолжала поддерживать незаконные воинские формирования на суверенной территории Азербайджана. Незаконные армянские вооруженные формирования в Карабахском регионе Азербайджана систематически подвергали обстрелу позиции Азербайджанской армии из оружия различного калибра, минировали наши территории, совершали различные диверсии.

В целях обеспечения положений трехстороннего заявления, предотвращения широкомасштабных провокаций, совершенных в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода с наших территорий формирований Вооруженных сил Армении, нейтрализации их военной инфраструктуры, возвращения мирного населения на освобожденные от оккупации территории, также для обеспечения безопасности гражданских специалистов и военнослужащих, привлеченных к строительно-восстановительным работам, и для восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики в регионе 19 сентября 2023 года были начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

В результате этого менее чем за 24 часа с применением высокоточного оружия были выведены из строя передовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки вооруженных сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения. Отряды сепаратистов бежали, оставив боевые позиции, вооружение и боеприпасы. Вскоре незаконные вооруженные формирования в Карабахе и сепаратистский режим подняли белый флаг и сдались, пообещав выполнить все условия Азербайджана.

15 октября глава государства посетил город Ханкенди, Ходжавендский, Шушинский, Ходжалинский, Агдеринский районы, побывал в Аскеранской крепости, теперь на всей территории страны развевается азербайджанский флаг.