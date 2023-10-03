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Минуло три года со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации

Минуло три года со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации Сегодня исполняется три года со дня освобождения от оккупации армянскими вооруженными силами сел Суговушан и Талыш Тертерского района Азербайджана.
Внутренняя политика
3 октября 2023 г. 00:00
Минуло три года со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации

Сегодня исполняется три года со дня освобождения от оккупации армянскими вооруженными силами сел Суговушан и Талыш Тертерского района Азербайджана.

Report напоминает, что 3 октября 2020 года азербайджанская армия очистила оба села от армянских оккупантов.

В тот день в Суговушане и Талыше был поднят трехцветный Государственный флаг Азербайджана.

В 1992 году Агдеринский район был упразднен, а его территория разделена между соседними Агдамским, Тертерским и Кяльбаджарским районами. Село с древним названием Суговушан, которое в годы советской власти называлось Мадагиз, является одним из населенных пунктов, включенных в состав Тертерского района.

Впервые Суговушан был освобожден от оккупации Азербайджанской армией в 1991-1992 годах. Однако в апреле 1994 года село было вновь оккупировано Арменией.

На территории села расположено Суговушанское водохранилище и гидроэлектростанция "Суговушан-1". Армяне после оккупации Суговушана создали здесь воинские части. Воинская часть № 49971 считалась одной из лучших в армянской армии в Карабахе. Кроме того, воинская часть № 33651, которую армянская армия обозначила как "6-й оборонительный район", также занимала позиции в Суговушане.

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев 3 октября 2020 года объявил об освобождении Суговушана от армянской оккупации. Затем Верховный главнокомандующий поздравил генерал-майора Хикмета Гасанова, который в тот период командовал 1-м армейским корпусом, с освобождением Суговушана от оккупации.

Битва за освобождение Суговушана считается одним из важнейших сражений Азербайджанской армии на северо-восточном участке фронта во время Второй Карабахской войны. В ходе боев на Суговушан-Агдеринском направлении были уничтожены 4 танка 77-го танкового батальона вооруженных сил Армении, а 3 танка взяты в качестве трофея.

В результате артиллерийских ударов наших войск по полосе обороны 5-го горно-стрелкового полка ВС Армении в Агдеринском направлении были уничтожены 4 боевые машины этого полка, который понес большие потери убитыми и ранеными. Личный состав нескольких подразделений полка оставил боевые позиции и бежал с поля боя.

С освобождением Суговушана от врага была восстановлена подача воды из Суговушанского водохранилища в Тертерский, Геранбойский и Евлахский районы, все эти годы страдавшие от нехватки воды.

По законодательной инициативе президента Ильхама Алиева в Милли Меджлис был направлен законопроект "О переименовании села Мадагиз Тертерского района Азербайджана в Суговушан". Законопроект был обсужден и принят на пленарном заседании парламента 6 октября 2020 года.

После этого президент Ильхам Алиев подписал закон о переименовании села Мадагиз Тертерского района в село Суговушан. Согласно документу, село Мадагиз, находящееся в составе административного территориального округа села Чайлы Тертерского района было переименовано в село Суговушан.

3 октября 2021 года президент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в поселке Суговушан и селе Талыш Тертерского района.

В тот же день в Тертере с участием президента состоялось открытие после реконструкции малых гидроэлектростанций "Суговушан-1" и "Суговушан-2".

Уже с января текущего года восстановлено водоснабжение поселка Суговушан и села Талыш Тертерского района.

20 марта этого года президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева разожгли праздничный костер в поселке Суговушан Тертерского района. Затем глава государства поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз.

В тот же день президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент новой мечети в поселке Суговушан Тертерского района.

Затем в поселке Суговушан состоялось открытие №-ской воинской части министерства обороны. В церемонии открытия приняли участие президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в закладке фундамента в поселке Суговушан туристического комплекса.

В прошлом году в Суговушане состоялось официальное открытие первых учебно-тренировочных сборов по гребле, организованных Федерацией каноэ и гребли Азербайджана. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия. Этот визит президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в поселок Суговушан ознаменовался организацией первого спортивного мероприятия на освобожденных территориях.

Соответствующими распоряжениями президента Ильхама Алиева от 29 декабря 2020 года и 24 июня 2021 года группа военнослужащих награждена медалью "За освобождение Суговушана".

Вместе с селами Суговушан и Талыш 3 октября от армянской оккупации были освобождены села Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралйан, Шайбей, Гуйджаг Джебраильского района и село Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района.

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Версия на английском языке Three years pass since liberation of Sugovushan from Armenian occupation
Версия на азербайджанском языке Suqovuşanın erməni işğalından azad edilməsindən üç il ötür

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