Минуло три года со дня крушения военного вертолета в "Гарахейбате"

Минуло три года со дня крушения военного вертолета Государственной пограничной службы, который выполнял учебный полет на авиационном полигоне "Гарахейбат" в Хызинском районе.

Минуло три года со дня крушения военного вертолета Государственной пограничной службы, который выполнял учебный полет на авиационном полигоне "Гарахейбат" в Хызинском районе.

Report напоминает, что в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, еще двое получили ранения.

Погибшие:

- полковник Физули Али Ибрам оглу Джавадов

- полковник-лейтенант Эмиль Назир оглу Назиров

- майор Эльмир Мирджалил оглу Гасанов

- майор Эльбрус Самраддин оглу Ахмедов

- майор Эмиль Шахид оглу Майылов

- майор Мурад Яшар оглу Мамедов

- майор Эмиль Эльман оглу Алиев

- капитан медицинской службы Джейхун Ханлар оглу Ахмедханов

- капитан Джавид Ахлиман оглу Байрамлы

- капитан Хаййям Алихан оглу Алиев

- капитан Теймур Анвар оглу Гараисаев

- лейтенант Абдулла Тельман оглу Сулейманов

- старший лейтенант Фарид Тайяр оглу Нагиев

- полковник запаса Эльчин Фикрет оглу Набиев.

Полковник-лейтенант Джафаров Эмиль Мамед оглу и капитан Адилов Рамин Рамиз оглу получили травмы.

По факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры было возбуждено уголовное дело по ст. 352.2 (Нарушение правил полета или подготовки к полету, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и другим статьям УК АР. Расследование уголовного дела было взято генеральным прокурором под особый контроль.

После расшифровки данных "черного ящика" было установлено, что через 16 минут 59 секунд после взлета вертолета экипаж принял решение совершить посадку на площадку по маршруту, при этом скорость вертолета составляла 141 км/час, а радиовысота (расстояние от поверхности земли до вертолета) была 101 метр. На 17 минуте 10 секунде полета, в результате начала процесса посадки без правильного учета направления ветра, произошли значительные изменения в полетных параметрах вертолета, и была зафиксирована скорость полета 0 км/час при радиовысоте 89 метров. В течение короткого времени после этого пилоты пытались вывести вертолет из аварийного состояния, но не смогли этого достичь.