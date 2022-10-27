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Минуло два года со дня совершения армянами террористического акта в селе Гараюсифли

Минуло два года со дня совершения армянами террористического акта в селе Гараюсифли 27,10,22
Внутренняя политика
27 октября 2022 г. 00:00
Минуло два года со дня совершения армянами террористического акта в селе Гараюсифли

Минуло два года со дня, когда Вооруженные силы Армении подвергли ракетному обстрелу Барду. Это был очередной террористический акт армянской стороны в ходе Отечественной войны, целью которого были мирные жители.

Как напоминает Report, 27 октября 2020 года противник обстрелял ракетами "Смерч" село Гараюсифли Бардинского района, расположенное далеко от зоны боевых действий.

В результате погибли мирные жители - Джафарова Офелия Меджид гызы, Ахмедова Айбениз Ашраф гызы, Исмаилов Эхтирам Халил оглу и Искендерова Айсу Ровшан гызы, 2013 года рождения, 13 человек получили ранения.

В результате ракетного обстрела было полностью разрушено несколько жилых домов, жителям нанесен значительный ущерб.

Отметим, что Бардинский район и центр города трижды (5, 27 и 28 октября) подвергались ракетным и тяжелым артиллерийским обстрелам со стороны ВС Армении. В результате погибли 29 человек, 112 получили ранения, был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам.

По факту в Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.1, 120.2.4, 120.2.12, 100.2 и другим статьям Уголовного Кодекса.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın Bərdənin Qarayusifli kəndində törətdiyi terrordan iki il ötür

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