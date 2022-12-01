Минуло два года со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации

Минуло два года со дня освобождения Лачынского района Азербайджана от армянской оккупации.
Как сообщает Report, один из живописных уголков Азербайджана - Лачынский район расположен в юго-западной части республики, на Малом Кавказе. На севере район граничит с Кяльбаджарским, на юге - с Губадлинским, на востоке - с Ходжалинским, Шушинским и Ходжавендским районами Азербайджана, на западе - с Арменией. Расстояние от райцентра Лачын до Баку составляет 450 км, на расстоянии 60 километров от города находится железнодорожная станция Ханкенди. Район объединяет город, поселок и 125 сел.
В Лачынском районе, общая площадь которого составляет 1835 кв.км., насчитывается 72 тыс. гектаров пастбищных угодий и 34 тыс. гектаров густого лесного массива. Район расположен в горной местности, самая высокая точка - вершина Гызылбогаз (3 594 метра над уровнем моря). Протекающие по территории района реки Шалва и Минкенд, сливаясь, впадают в реку Хакари (протяженность 113 км), берущего начало с территории района.
Армянские вооруженные формирования оккупировали Лачынский район 18 мая 1992 года.
27 сентября 2020 года Азербайджанская армия, предотвратив очередную провокацию вооруженных сил Армении на фронте, перешла в контрнаступление, освободив несколько районов, сотни сел, поселков и стратегические высоты. 44-дневная Отечественная война увенчалась блистательной победой Азербайджанской армии.
Потерпев поражение на поле боя, Армения вынужденно подписала акт о капитуляции.
В соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Лачынский район был возвращен Азербайджану 1 декабря.
Вывод оккупационных сил Армении из Лачынского района стал возможен благодаря политической воле и незаурядным полководческим способностям президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.
1 декабря 2020 года подразделения Азербайджанской армии вошли в район, здесь был поднят трехцветный флаг Азербайджана.
14 февраля прошлого года президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Лачынский район. Глава государства поднял флаг Азербайджана в селе Гюлябирд Лачынского района. При участии президента Азербайджана была открыта Гюлябирдская гидроэлектростанция.
16 августа 2021 года президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачынский районы. Глава государства заложил фундамент тоннеля, построенного на автомобильной дороге Кяльбаджар-Лачын, и Лачынского международного аэропорта. Президент также ознакомился с ходом работ по прокладке дороги Истису-Минкенд, которая соединит Кяльбаджарский и Лачынский районы.
26 июня текущего года президент Ильхам Алиев посетил Гёйгёльский, Кялбаджарский и Лачынский районы. Глава государства ознакомился со строительством автомобильной дороги Кяльбаджар-Лачын и работами на 110-киловольтной электрической подстанции “Горчу” в Лачынском районе.
Президенту был представлен проект водохранилища “Хакаричай” в Лачынском районе, он ознакомился со строительством Лачынского международного аэропорта.
Хотя Лачынский район был освобожден от оккупации, сам город и еще несколько населенных пунктов оставались в качестве коридора для проезда в Армению граждан Азербайджана армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана. Поэтому город Лачын, села Забух и Сус находились под контролем российских миротворцев. Согласно заявлению, подписанному 10 ноября президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, была достигнута договоренность о строительстве альтернативной Лачынского коридору дороги в течение трех лет. Альтернативная дорога была введена в эксплуатацию спустя полтора года.
26 августа этого года президент Ильхам Алиев на своей странице в Twitter поделился информацией о взятии под контроль города Лачын, сел Забух и Сус, в связи с чем поздравил всех лачынцев и весь азербайджанский народ.
А 21 сентября президент Ильхам Алиев посетил город Лачын и поднял там флаг Азербайджана.
В настоящее время в Лачыне ведутся восстановительные работы, создается новая инфраструктура. Около 80 тысяч жителей Лачына с нетерпением ждут исторического возращения на родные земли.