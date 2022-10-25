Минуло два года со дня освобождения Губадлы

Сегодня, 25 октября, минует два года, как город Губадлы был освобожден от армянской оккупации.

Сегодня, 25 октября, минует два года, как город Губадлы был освобожден от армянской оккупации.

Как напоминает Report , 25 октября 2020 года победоносная Азербайджанская армия освободила город Губадлы и спустя почти 30 лет на этих территориях начал гордо развеваться наш триколор.

В этот день президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сообщил об освобождении от оккупации нескольких сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов, а также города Губадлы.

После освобождения района начались восстановительные работы. Наряду с мероприятиями по разминированию территории продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры.

За прошедший период посредством 50-метровой вышки Ханлыгской радиовещательной станции обеспечено вещание 8 телевизионных и 2 радиопрограмм в городе Губадлы и 12 селах района (Алибейли, Готурбулаг, Годжахан, Гапанлы, Муганлы, Хал, Ханлыг, Ханзали, Эфендиляр, Газян, Сарай, Юхары Моллу).

При этом в целях борьбы с нарушениями таможенных правил на освобожденных от оккупации территориях, пресечения незаконного провоза через таможенную границу наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, других запрещенных товаров, а также установления таможенного контроля в целом на территории Губадлинского района был открыт таможенный пост “Губадлы” Южного территориального Главного таможенного управления.

Вместе с тем по поручению президента Ильхама Алиева продолжается строительство автодороги Губадлы-Эйвазлы, которая сыграет значимую роль в социально-экономическом развитии Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

В прошлом году в этот день президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Губадлинский район. Глава государства и первая леди приняли участие в церемониях закладки фундамента дороги Ханлыг-Губадлы, соединяющей 10-ый километр автодороги Худаферин-Губадлы-Лачын с центром города Губадлы, открытия 110/35/10-киловольтной подстанции “Губадлы” системного значения, новой воинской части Государственной пограничной службы. Затем президент и первая леди встретились с представителями общественности Губадлинского района.

Глава государства и первая леди также посетили Губадлинский район 19 октября этого года. В ходе визита президент Ильхам Алиев ознакомился с проектами водохранилищ “Бергюшадчай” и “Забухчай”, заложил фундамент Цифрового центра управления Губадлинской электросети. Главе государства и первой леди был представлен генеральный план города Губадлы. Президент и первая леди приняли участие в закладки фундамента музеев Оккупации и Победы в Губадлы.

Напомним, Губадлинский район был создан в качестве административной единицы в 1933 году. Спустя 30 лет район был упразднен, его территория включена в состав Зангиланского района, в 1964 году - снова выделен в качестве отдельного района. Губадлы был оккупирован Вооруженными силами Армении 31 августа 1993 года. В его административную территорию входят один город, 93 села, 31 административно-территориальная единица.

Рельеф района преимущественно гористый. Территория включает юго-западную (гора Топагадж - 2 010 м, Пирдаг - 1 316 м) часть Карабахского хребта, восточную (гора Гартис - 1 277 м) часть хребта Бергюшад и юго-восточную (гора Гурбантепе - 1 075 м) часть Карабахского плато.