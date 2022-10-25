Минуло два года со дня освобождения Губадлы

Сегодня, 25 октября, минует два года, как город Губадлы был освобожден от армянской оккупации.
Как напоминает
В этот день президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сообщил об освобождении от оккупации нескольких сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов, а также города Губадлы.
После освобождения района начались восстановительные работы. Наряду с мероприятиями по разминированию территории продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры.
За прошедший период посредством 50-метровой вышки Ханлыгской радиовещательной станции обеспечено вещание 8 телевизионных и 2 радиопрограмм в городе Губадлы и 12 селах района (Алибейли, Готурбулаг, Годжахан, Гапанлы, Муганлы, Хал, Ханлыг, Ханзали, Эфендиляр, Газян, Сарай, Юхары Моллу).
При этом в целях борьбы с нарушениями таможенных правил на освобожденных от оккупации территориях, пресечения незаконного провоза через таможенную границу наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, других запрещенных товаров, а также установления таможенного контроля в целом на территории Губадлинского района был открыт таможенный пост “Губадлы” Южного территориального Главного таможенного управления.
Вместе с тем по поручению президента Ильхама Алиева продолжается строительство автодороги Губадлы-Эйвазлы, которая сыграет значимую роль в социально-экономическом развитии Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.
В прошлом году в этот день президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Губадлинский район. Глава государства и первая леди приняли участие в церемониях закладки фундамента дороги Ханлыг-Губадлы, соединяющей 10-ый километр автодороги Худаферин-Губадлы-Лачын с центром города Губадлы, открытия 110/35/10-киловольтной подстанции “Губадлы” системного значения, новой воинской части Государственной пограничной службы. Затем президент и первая леди встретились с представителями общественности Губадлинского района.
Глава государства и первая леди также посетили Губадлинский район 19 октября этого года. В ходе визита президент Ильхам Алиев ознакомился с проектами водохранилищ “Бергюшадчай” и “Забухчай”, заложил фундамент Цифрового центра управления Губадлинской электросети. Главе государства и первой леди был представлен генеральный план города Губадлы. Президент и первая леди приняли участие в закладки фундамента музеев Оккупации и Победы в Губадлы.
Напомним, Губадлинский район был создан в качестве административной единицы в 1933 году. Спустя 30 лет район был упразднен, его территория включена в состав Зангиланского района, в 1964 году - снова выделен в качестве отдельного района. Губадлы был оккупирован Вооруженными силами Армении 31 августа 1993 года. В его административную территорию входят один город, 93 села, 31 административно-территориальная единица.
Рельеф района преимущественно гористый. Территория включает юго-западную (гора Топагадж - 2 010 м, Пирдаг - 1 316 м) часть Карабахского хребта, восточную (гора Гартис - 1 277 м) часть хребта Бергюшад и юго-восточную (гора Гурбантепе - 1 075 м) часть Карабахского плато.