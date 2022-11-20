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Минуло два года со дня освобождения Агдама

Минуло два года со дня освобождения Агдама Сегодня исполняется два года со дня освобождения Агдамского района Азербайджана от армянской оккупации.
Внутренняя политика
20 ноября 2022 г. 00:00
Минуло два года со дня освобождения Агдама

Сегодня исполняется два года со дня освобождения Агдамского района Азербайджана от армянской оккупации.

Report напоминает, что в результате блестящей победы Азербайджана в Отечественной войне Агдам был освобожден от оккупации без единого выстрела.

Так, 27 сентября 2020 года Азербайджанская армия, предотвратив провокацию армянских вооруженных сил, перешла в контратаку, освободив от врага несколько районов, сотни сел и поселков, стратегические высоты.

Ежедневные успехи Азербайджанской армии вызывали большой страх как в рядах ВС Армении, так и среди ее населения. Растерянные армянские военные пытались спастись бегством с поля боя.

44-дневная Отечественная война увенчалась блистательной победой Азербайджанской армии. Армянские оккупанты не смогли ничего противопоставить Азербайджанской армии на поле боя. Были уничтожены тысячи единиц живой силы и военной техники противника.

Поскольку Агдам был полностью заминирован противником, на этом направлении была сосредоточена основная часть оккупационных войск Армении и здесь были возведены самые прочные укрепления, было решено не вести широкомасштабных боевых действий в этом направлении. Если бы ВС Азербайджана перешли в наступление на этом участке фронта, это привело бы к многочисленным потерям среди личного состава. Кроме того, война приняла бы затяжной характер. Азербайджанская армия вела боевые действия, продвигаясь по всей линии соприкосновения, за исключением агдамской.

В результате успешных операций, проведенных Вооруженными силами Азербайджана, силы противника в Агдаме оказались в окружении. Это вызвало большую панику как среди населения Армении, так и в военно-политическом руководстве этой страны.

Осознав свое бессилие, военно-политическое руководство Армении вынужденно было подписало акт о капитуляции.

В соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года боевые действия были полностью прекращены. Второй пункт заявления предусматривал возвращение Агдамского района Азербайджану до 20 ноября 2020 года. Таким образом, город Агдам, находившийся под оккупацией 27 лет, был освобожден от армянских оккупантов без единого выстрела.

23 ноября 2020 года президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили освобожденный от оккупации город Агдам. Глава государства поднял в Агдаме трехцветный флаг Азербайджана.

Агдам был оккупирован армянскими вооруженными формированиями 23 июля 1993 года. Было захвачено 846,8 квадратных метров или 77,4% территории Агдама, расположенного в самом сердце Карабаха, — 1 город и 80 сел. Под оккупацией оказались 26 из 38 колхозов и совхозов, 105 из 129 объектов здравоохранения, 74 из 108 школ, 199 из 271 домов культуры, 24 строительные организации, 67 предприятий, 14 из 17 мечетей. В результате армянской оккупации Агдаму был нанесен ущерб в размере 13 млрд 135 млн долларов США. Многочисленные исторические памятники Агдама, образцы культуры, архитектуры, первый на весь СССР и второй в мире Музей хлеба были варварски разрушены армянскими оккупантами.

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Версия на английском языке Two years pass since liberation of Aghdam from Armenian occupation
Версия на азербайджанском языке Ağdamın azadlığa qovuşmasından iki il ötür

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