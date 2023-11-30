О нас

Минуло два года со дня крушения военного вертолета в "Гарахейбате"

Минуло два года со дня крушения военного вертолета в "Гарахейбате" Минуло два года, когда на авиационном полигоне "Гарахейбат", расположенном на территории Хызинского района, при выполнении учебных полетов разбился военный вертолет Государственной пограничной службы.
Внутренняя политика
30 ноября 2023 г. 00:40
Минуло два года со дня крушения военного вертолета в Гарахейбате

Минуло два года, когда на авиационном полигоне "Гарахейбат", расположенном на территории Хызинского района, при выполнении учебных полетов разбился военный вертолет Государственной пограничной службы.

Report напоминает, что в результате крушения военного вертолета погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.

По факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 352.2 (Нарушение правил полета или подготовки к полету, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и другим статьям УК АР. Расследование уголовного дела взято генеральным прокурором под особый контроль.

Имена погибших:

- полковник Физули Али Ибрам оглу Джавадов

- полковник-лейтенант Эмиль Назир оглу Назиров

- майор Эльмир Мирджалил оглу Гасанов

- майор Эльбрус Самраддин оглу Ахмедов

- майор Эмиль Шахид оглу Майылов

- майор Мурад Яшар оглу Мамедов

- майор Эмиль Эльман оглу Алиев

- капитан медицинской службы Джейхун Ханлар оглу Ахмедханов

- капитан Джавид Ахлиман оглу Байрамлы

- капитан Хаййям Алихан оглу Алиев

- капитан Теймур Анвар оглу Гараисаев

- лейтенант Абдулла Тельман оглу Сулейманов

- старший лейтенант Фарид Тайяр оглу Нагиев

- полковник запаса Эльчин Фикрет оглу Набиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Qaraheybət”də hərbi helikopterin qəzaya uğramasından 2 il ötür

Экслюзивные новости

Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
29 ноября 2023 г. 15:53
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
29 ноября 2023 г. 15:11
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
29 ноября 2023 г. 15:06
Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
28 ноября 2023 г. 17:03
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
28 ноября 2023 г. 15:58
Британский эксперт: Азербайджан может стать примером для многих стран в вопросе разминирования
Британский эксперт: Азербайджан может стать примером для многих стран в вопросе разминирования
28 ноября 2023 г. 15:46
Обнародовано число иностранцев, работающих в Карабахе и Восточном Зангезуре
Обнародовано число иностранцев, работающих в Карабахе и Восточном Зангезуре
27 ноября 2023 г. 15:39
Подана апелляция на решение суда по делу Вагифа Хачатуряна
Подана апелляция на решение суда по делу Вагифа Хачатуряна
27 ноября 2023 г. 13:32
Назван объем срочных вкладов, которые будут освобождены от налогообложения
Назван объем срочных вкладов, которые будут освобождены от налогообложения
24 ноября 2023 г. 17:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi