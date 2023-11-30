Минуло два года со дня крушения военного вертолета в "Гарахейбате"

Минуло два года, когда на авиационном полигоне "Гарахейбат", расположенном на территории Хызинского района, при выполнении учебных полетов разбился военный вертолет Государственной пограничной службы.

Минуло два года, когда на авиационном полигоне "Гарахейбат", расположенном на территории Хызинского района, при выполнении учебных полетов разбился военный вертолет Государственной пограничной службы.

Report напоминает, что в результате крушения военного вертолета погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.

По факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 352.2 (Нарушение правил полета или подготовки к полету, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и другим статьям УК АР. Расследование уголовного дела взято генеральным прокурором под особый контроль.

Имена погибших:

- полковник Физули Али Ибрам оглу Джавадов

- полковник-лейтенант Эмиль Назир оглу Назиров

- майор Эльмир Мирджалил оглу Гасанов

- майор Эльбрус Самраддин оглу Ахмедов

- майор Эмиль Шахид оглу Майылов

- майор Мурад Яшар оглу Мамедов

- майор Эмиль Эльман оглу Алиев

- капитан медицинской службы Джейхун Ханлар оглу Ахмедханов

- капитан Джавид Ахлиман оглу Байрамлы

- капитан Хаййям Алихан оглу Алиев

- капитан Теймур Анвар оглу Гараисаев

- лейтенант Абдулла Тельман оглу Сулейманов

- старший лейтенант Фарид Тайяр оглу Нагиев

- полковник запаса Эльчин Фикрет оглу Набиев.