Минуло два года со дня крушения военного вертолета в "Гарахейбате"

Минуло два года, когда на авиационном полигоне "Гарахейбат", расположенном на территории Хызинского района, при выполнении учебных полетов разбился военный вертолет Государственной пограничной службы.
По факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 352.2 (Нарушение правил полета или подготовки к полету, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и другим статьям УК АР. Расследование уголовного дела взято генеральным прокурором под особый контроль.
Имена погибших:
- полковник Физули Али Ибрам оглу Джавадов
- полковник-лейтенант Эмиль Назир оглу Назиров
- майор Эльмир Мирджалил оглу Гасанов
- майор Эльбрус Самраддин оглу Ахмедов
- майор Эмиль Шахид оглу Майылов
- майор Мурад Яшар оглу Мамедов
- майор Эмиль Эльман оглу Алиев
- капитан медицинской службы Джейхун Ханлар оглу Ахмедханов
- капитан Джавид Ахлиман оглу Байрамлы
- капитан Хаййям Алихан оглу Алиев
- капитан Теймур Анвар оглу Гараисаев
- лейтенант Абдулла Тельман оглу Сулейманов
- старший лейтенант Фарид Тайяр оглу Нагиев
- полковник запаса Эльчин Фикрет оглу Набиев.